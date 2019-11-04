Son Dakika Haberleri: Erzurum Devlet Tiyatrosu "Şapka" oyunuyla perde açacak
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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Şapka" oyunuyla perde açacak

7 saat önce

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), 2019 - 2020 sezonunu Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı "Şapka" oyunuyla açacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), 2019 - 2020 sezonunu Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı "Şapka" oyunuyla açacak.

Birkan Görgün'ün yönetmenliğini üstlendiği tek perdeden oluşan tiyatro gösterisi 7 Kasım'da sahnelenecek.

Oyunun provalarının yapıldığı EDT sahnesinde gazetecilere açıklamada bulunan Görgün, görmezlikten gelinen küçük detayların hayata etkilerini mizah katarak seyirciye yansıtacaklarını belirtti.

Görgün, şöyle konuştu:

"Amerika'dan askerliğini yapmak için ülkesine gelen bir askerin, izne çıktığı sırada takside şapkasını kaybetmesi sonucu başından geçen komik anları içeren oyunumuz tek perdeden oluşuyor. Oyunun yazarı Tuncer Cücenoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Kendisi bilindiği üzere Türkiye'nin en büyük yazarlarından birisidir. Birçok eseri başka dillere çevrilmiş ve sahnelenmiştir. Bizler de Tuncer ağabeyin esprili komik tarzını Erzurum'da sanatseverlerle buluşturacağız."

Devlet Tiyatroları, Birkan Görgün, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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