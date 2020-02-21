Erzurum didem son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum didem son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Didem son yolculuğuna uğurlandıERZURUM'da ailesiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra kaybolan, 10 gün sonra Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulunan Didem Turan (17), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Didem son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM'da ailesiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra kaybolan, 10 gün sonra Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulunan Didem Turan (17), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinde, annesi Nermin ve üvey babası Yüksel Duman ile tartışıp evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma arama çalışması başlattı. Her yerde aranan Didem'in, dün Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Akıntıya kapılan genç kızın cesedinin, buz tabakasının altına sıkıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulunan Turan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra sudan çıkarıldı.

Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Aşkale ilçesine götürülen Didem Turan için Merkez Çarşı Cami'de cenaze namazı kılındı. Üvey baba Yüksel Duman, Didem Turan'ın tabutu başında durarak, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine protokol, ailesi, yakınları, okul arkadaşları olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından Didem Turan'ın cenazesi, ilçedeki mezarlığa defnedildi.

Erzurum didem son yolculuğuna uğurlandı

Meydan Mahallesi, Aşkale, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
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