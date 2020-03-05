Erzurum Din Görevlileri Derneği'nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Din Görevlileri Derneği'nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı - Son Dakika

Erzurum Din Görevlileri Derneği'nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı

10 dakika önce

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından İdlip Şehitleri başta olmak üzere tüm şühedanın ruhu için Dernek binasında yatsı namazının ardından Erzurum din görevlileri ve katılımcılar tarafından hatmi şerif okundu.

Erzurum Din Görevlileri Derneği'nden İdlip şehitlerine hatim ve dua programı, System.String[]

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından İdlip Şehitleri başta olmak üzere tüm şühedanın ruhu için Dernek binasında yatsı namazının ardından Erzurum din görevlileri ve katılımcılar tarafından hatmi şerif okundu.


Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı Palandöken İlçe Müftüsü Abdurahman Kotan ve din görevlileri katıldı.


Program hatmi şerif okunması ile başladı ardından Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı ve Palandöken İlçe Müftüsü Abdurahman Kotan hatmi şeriflerin dualarını yaptı.


Programda konuşma yapan Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Siz şehrin manevi rehberlerisiniz bu anlamı programı tertip eden Dernek başkanımız Emrullah Kaçar hocamız başta olmak üzere tüm din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.


Ardından din görevlileri başkanı Lalapaşa Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar şunları söyledi; "Biz bu gün sınır ötesinde Ülkemiz için canını feda eden şehitlerimiz, şu an yaralı olan gazilerimiz ve de tüm Mehmetçiğimiz için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle Yüce Rabbim Şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin kederli ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin en önemlisi bizlere ecdadımızın emanetine tam anlamıyla sahip çıkmayı nasip eylesin. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıma, Yakutiye İlçe Belediye Başkanıma, Yakutiye İlçe Müftüme, Palandöken İlçe Müftüme ve sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim." - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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