Erzurum Din Görevlileri Derneği, Ramazan'da İdlib'i unutmadı - Son Dakika

Erzurum Din Görevlileri Derneği, Ramazan'da İdlib'i unutmadı

22.04.2021 16:13
Erzurum Din Görevlileri Derneği, Ramazan'da İdlib'i unutmadı, System.String[]

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Dernek Başkanı Emrullah Kaçar öncülüğünde örnek bir organizasyon daha imza attı.

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Dernek Başkanı Emrullah Kaçar öncülüğünde örnek bir organizasyon daha imza attı.

Özelikle pandemi döneminde ekonomik sıkıntıları olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bir çok çalışma yapan Erzurum Din Görevlileri Derneği şimdi ise İdlib'de zor şartlar için hayatlarını sürdürme gayretinde olan insanlar için temel gıda maddelerinden oluşan bir tır dolusu malzemeyi dualarla İdlib'e uğurladı.

Hayır sever iş adamlarının katkıları ile gerçekleştirilen organizasyon ile ilgili açıklama yapan Kaçar şunları söyledi; "Erzurum Din Görenlileri Derneği olarak kuruluş tarihinden itibaren her daim milletimiz için bir çok sosyal çalışma yürüttük son dönemde özellikle pandemiden etkilenen ve yardıma ihtiyacı olan yaklaşık 2500 aileye ulaşarak gıda ve maddi destek sağladık. Son olarak özellikle İdlib'ten yükeselen feryada bizde kulak vererek Erzurumlu İş adamlarımızla bizi buluşturan Ekşioğlu camii İmam Hatibi Hikmetullah Doğan'la bir tır dolusu temel gıda malzemesini kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmasını umarak İdlib'e gönderiyoruz. Bu süreçte destek sağlayan başta hayır sever iş adamlarımıza dernek yönetiminde bulunan hocalarıma teşekkür ederim" dedi.

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Erzurum Din Görevlileri Derneği, Ramazan'da İdlib'i unutmadı

Erzurum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Din Görevlileri Derneği, Ramazan'da İdlib'i unutmadı - Son Dakika


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