Erzurum Diplomasi Akademisi programı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Diplomasi Akademisi programı sürüyor - Son Dakika

Erzurum Diplomasi Akademisi programı sürüyor

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisans üstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programı olan Erzurum Diploması Akademisi, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" temasıyla 5'inci buluşmasını gerçekleştirdi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisans üstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programı olan Erzurum Diploması Akademisi, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" temasıyla 5'inci buluşmasını gerçekleştirdi.

Her ay alanında uzman konukların katıldığı akademide aylık buluşmaların yanı sıra öğrencilere günlük online eğitimler de veriliyor.

Birebir takip esasına göre faaliyet gösteren akademinin 100. gün çalışmaları kapsamında okunan kitapların müzakeresi gerçekleştirildi ve Türkiye'nin dış politikasının öncelikli meselelerini kapsayan 20'yi aşkın konuda sunumlar yapıldı.

Danışmanlığını Cihangir İşbilir'in yaptığı akademide, tarih, coğrafya, dış politika, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve diplomasi sahasında okuma, müzakere, seminer, saha çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar bini aşkın öğrenciye eğitim verildi, 40'tan fazla ülkede saha çalışması yapılarak binlerce makale ve kitap okunup müzakere edildi.

Erzurum merkezli olmak üzere Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleştiği program, uygulanışı itibarıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Balkanlar, Afrika, Orta Asya gibi bölgelerde saha çalışmalarının yapıldığı Erzurum Diplomasi Akademisi'nde yabancı dil eğitimi, araştırma teknikleri, profesyonel basın takibi ve kamu diplomasisi gibi sahalarda günlük faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Sosyal bilimler sahasında ulusal eğitim ve farkındalık oluşturulması hedeflenen akademide, katılımcılar gönüllülük esasıyla liselerde diplomasi atölyeleri düzenleyerek, program çerçevesinde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi paylaşma fırsatı buluyor.

Genel olarak diplomasi sahasına insan kaynağı yetiştirme hedefi olan Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 6'ncı buluşması 14 Mart'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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