Son Dakika Haberleri: Erzurum doğal gaz soba satışlarını düşürdü
Son Dakika Güncel Erzurum doğal gaz soba satışlarını düşürdü

Erzurum doğal gaz soba satışlarını düşürdü

1 saat önce

Doğal gaz soba satışlarını düşürdüErzurum'da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve kentsel dönüşümle birlikte yükselen apartmanlar sebebiyle sobacıların bir çoğu işyerini kapatırken kalanlar da mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

Doğal gaz soba satışlarını düşürdü

Erzurum'da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve kentsel dönüşümle birlikte yükselen apartmanlar sebebiyle sobacıların bir çoğu işyerini kapatırken kalanlar da mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Kavaflar Çarşısı, en sessiz kış sezonuna hazırlanıyor. Bir zamanlar kış öncesi onlarca esnafın soba imalatı yaptığı çarşıda bugünlerde sadece Van, Muş gibi kentlerden alınan sobaların satışı yapılıyor. İmatatçı usta sayısının giderek azaldığı çarşıda az da olsa imalat yapılan Nevzat Doğan, üretimlerinin her geçen yıl azaldığını söyledi. Kırsalda kullanılan tezek ve odun sobalarının imalatını Erzurum'da yapan işyeri sayısının azaldığını ifade eden Doğan, kendilerinin de daha çok semaver türü ürünler yaptıklarını kaydetti. Erzurum'da tek katlı evler yerine yükselen apartmanlar ve doğalgaz kullanımının işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Nevzat Doğan, 54 yıllık soba ustasıyım. Soba satışlarımız çok düştü. Eskiden bu çarşıda tokmak sesinden geçilmezdi. Erzurum'da soba imalatı yapan kalmadı, çırak yetişmiyor. Doğalgaz bizi çok etkiledi. Köylerden bile almıyorlar artık diye konuştu.

Erzurum doğal gaz soba satışlarını düşürdü

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:53 Kaynak: DHA
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