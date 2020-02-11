Erzurum doğu anadolu sibirya gibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum doğu anadolu sibirya gibi - Son Dakika

Erzurum doğu anadolu sibirya gibi

6 saat önce

Doğu Anadolu Sibirya gibiDOĞU Anadolu Bölgesi, soğuklar nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor.

Doğu Anadolu Sibirya gibi

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuklar nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 39,4 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ile sıfırın altında 29 dereceyi gören Erzurum'un Çat ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Doğu Anadolu, en soğuk gecelerden birini yaşadı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı Doğu'nun Çukurovası olarak nitelendirilen Iğdır'da sıfırın altında 10 derecenin de altına düştü. Termometrelerin sıfırın altında 39,4 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ile hava sıcaklığının sıfırın altında 29 derece ölçüldüğü Erzurum'un Çat bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 17.7 olan Erzurum'un Oltu ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle heryer buz kesildi. İlçede etkisini sürdüren soğuklar nedeniyle çeşmeler dondu, oltu çayından buz aktı, köy dereleri buz bağladı. Esnaf ise buz tutan vitrin camlarını saç kurutma makinası ile açtı. Oltulu Esnaf Fırat Aydın, "İki gündür donuyoruz. Sabah işyerine geldiğimde vitrin camından dışarı gözükmüyordu ben de saç kurutma makinası ile camın buzunu açtım" dedi.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, Doğu Anadolu'daki illerlede görülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: "Ardahan, Kars ve Ağrı 26, Erzurum 25, Muş ve Erzincan 15 ve Iğdır ise 10."

Erzurum doğu anadolu sibirya gibi

Ardahan, Erzurum, Sibirya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun "Kayak nasıldı?" diye soran AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür ettiği iddia edildi
Buz şehre dönen Ardahan'da termometreler eksi 38'i gördü Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum doğu anadolu sibirya gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]