Erzurum doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar esareti yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Kar sebebiyle kara yollarında mahsur kalanların yardımına Kızılay koştu.

Ocak ayında mevsim normallerinin altında kar yağışı düşen Doğu, şubata yoğun kar altında girdi. 31 Ocak günü öğleden sonra başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Bugün sabah etkisini kaybeden kar yağışı sonrası bölgede 2 bin 25 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 852, Ağrı'da 450, Muş'ta 311, Kars'ta 181, Erzincan'da 171, Iğdır'da ise 60 köye ulaşım yapılamıyor. Muş kent merkezi ve Ardahan Göle'de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşırken, Kars'ta 46 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı Erzincan'da 45, Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Iğdır'da ise 4 santimetre oldu.

KIZILAY'IN KAR MESAİSİ

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum- Bayburt Karayolu'nun 82'nci kilometresindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi zaman zaman ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt yönüne giden araçlar kontrol noktasında bekletilirken, Kızılay tarafından sürücülere dağıtılmak üzere görevlilerle 200 adet bardak çorba, içerisinde bisküvi, meyve suyu ve içme suyu olan kumanya paketi ile 20 adet battaniye gönderildi. Iğdır, Kars, Ağrı'ya ulaşımın sağlandığı Horasan ilçesinde de Kızılay ekipleri kar mesaisi yaptı. Kızılay, Horasan'a 100 adet bardak çorba, 100 adet kumanya paketi gönderdi.

Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kara saplandı. Erzurum- Artvin kara yolunun çift yönlü trafiğe kapanmasına neden oldu. Otobüs, bölgeye sevk edilen Karayolları, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

10 SAAT SONRA HASTAYA ULAŞTILAR

Erzincan'ın Refahiye ilçesi ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan hastanın yardımına İl özel idaresi ekipleri yetişti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen Dursun Ağaç (66) için yakınları 112 Acil servisini arayarak ambulans istedi. Hasta için yola çıkan ambulans yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hastaya ulaşamayınca devreye Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında bulunan 66 yaşında ki Dursun Ağaç'a ulaşıldı. Hasta İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılan yoldan ilçe merkezinde bulunan hastanede tadavi altına alındı.