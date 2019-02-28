Erzurum-Doğuya Cemre Düştü, Kış Geri Geldi

Doğuya cemre düştü, kış geri geldiHalk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemrelerin düşmesinin ardından Doğu'ya bahar yerine kış geri geldi.

Doğuya cemre düştü, kış geri geldi



Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemrelerin düşmesinin ardından Doğu'ya bahar yerine kış geri geldi. Bölgede 26 Şubat akşamı başlayan ve aralıklara etkili olan kar yağışı sebebiyle bin 552 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum-Bayburt karayolundaki Kop Dağı geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Doğu Anadolu'da baharı beklerken kış geri geldi. Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin 19 Şubat'ta havaya, 26 Şubat'ta da suya düşmesinin ardından havaların ısınmasını bekleyenler bastıran kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bugün etkisini artırdı. Başta Erzurum olmak üzere Ağrı ve Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle 1500 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, Erzurum'da 777, Ağrı'da 351, Muş'ta 162, Erzincan'da 160, Iğdır'da 52, Kars'ta ise 50 köyün yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Erzurum-Bayburt karayolundaki Kop Dağı geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



BEKLENEN TATİL KARARI KISMI GELDİ



Yağışın etkili olduğu Erzurum'da kent merkezi adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının 38 santimetreye yükseldiği kent merkezinde şehir içi ulaşım olumsuz etkilendi. Kar yağışı sebebiyle yolların buz tutması sebebiyle çok sayıra maddi hasarlı kaza meydana geldi. Öğrencilerin kar yağışıyla birlikte beklediği kar tatili ise kısmi olarak uygulandı. Horasan Kaymakamlığı ilçedeki okulları tatil ederken, taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.



Sarıkamış Kayak Merkezi'n 104, Palandöken Kayak Merkezi'nde 96, Muş Kayak Merkezi'nde 57, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 29 santimetre olarak belirlendi. Meteoroloji yetkililerindan alınan bilgiye göre bögedeki kent merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle oldu Ağrı 58, Muş 48, Erzurum 38, Ardahan 15, Kars 10, Iğdır 2 santimetre.



KUŞLAR PENCERELERE SIĞINDI



Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaban hayatı olumsuz etkiledi. Kuşlar, ani bastıran kardan korunmak için evlerin pencerelerine sığınmaya çalıştı. Apartmanın korkuluk demirlerinin arasına, pencere kenarlarına konan kuşlar yağışın geçmesini bekledi.

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