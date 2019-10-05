Son Dakika Haberleri: Erzurum drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı
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Erzurum drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı

1 saat önce

Erzurum Drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı.

Erzurum Drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı

Erzurum drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:10 Kaynak: DHA
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