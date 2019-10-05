Erzurum drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı
1 saat önce
Erzurum Drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:10 Kaynak: DHA
Erzurum Drift atan gençlerin ehliyetlerine el konuldu, 15 bin 30 lira para cezası yazıldı
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