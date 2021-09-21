Üye Girişi
DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı - Son Dakika

DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı

21.09.2021 10:17
DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı, System.String[]

Türkiye'nin son 19 yılda su alanında yapmış olduğu birçok devasa projede görev yapan bürokrat Oğuzhan Yavuz, DSİ 8. Bölge Müdürü olarak atandı.

Türkiye'nin son 19 yılda su alanında yapmış olduğu birçok devasa projede görev yapan bürokrat Oğuzhan Yavuz, DSİ 8. Bölge Müdürü olarak atandı.

Oğuzhan Yavuz son olarak görev yaptığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında Türkiye'nin stratejik öneme sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın kendi sınıfında üçüncü yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve GAP Projesinin can damarı Silvan Barajı gibi birçok devasa projelerin inşasında görev yaptı.

Göreve başlayan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz yazılı bir açıklamada bulundu.

Yavuz, "Öncelikle bugüne kadar Bölge Müdürü görevini yürüten Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu'na teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Benim için Erzurum kurtuluş meşalesinin yakıldığı, yüreği vatan aşkıyla yanan yiğit vatan evlatları Dadaşlar diyarıdır. Erzurum'un bizim yüreğimizde ki yeri başkadır. Burada görev yapmak her insana nasip olmaz. Erzurum havası sert, yüreği mert yiğitler diyarıdır. Erzurumlu Muhammed Lutfi Efenin deyimi ile Erzurum, 'Mülk-i İslam'ın Kilididir.' Dolayısı ile yiğit, mert, cesur Dadaşlar diyarı Erzurum'da görev yapma fırsatını bana layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Bakan Yardımcılarımıza ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız'a şükranlarımı sunuyorum.

Bugün Bismillah diyerek göreve başladığımız bu saat itibari ile başta Erzurum ilimiz ve bölgemiz olmak üzere bölgemize bağlı Erzincan ile Ağrılı hemşehrilerimizin hizmetkarıyız.

Bu andan itibaren Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerimizin valileri olmak üzere, milletvekillerimiz, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımız ile kol kola, omuz omuza vererek, gece - gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden DSİ ailemizin kıymetli mensupları ile Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da devam eden projelerimizi bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüştürmeye, yeni projeler üreterek illerimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya, münbit topraklara can suyu olarak çiftçimizin ve üreticimizin ekonomik refah seviyesini artırmak en büyük hedefimizdir. Kapımız ve gönlümüz her daim açık, bizler aziz milletimizin emrindeyiz. Allah bizi, bize güvenenlere ve aziz milletimize mahcup eylemesin. Çıktığımız bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi. - ERZİNCAN

DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı
DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı
DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hisarcık, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor 10:36 Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi 10:23 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca 10:15 Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı
Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek 09:54 Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı 09:22 Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur 09:08 Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur
Camdaki Kız 08:25 Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı 23:53 Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:34 SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL
10:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı ile ilgili verileri paylaştı: Yüzde 50'yi geçtik
10:22 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi
10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu
10:14 Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı
10:12 Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada
09:53 Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek
09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
09:31 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu
09:21 Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı
Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede         
10:38
SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL         
10:35
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada         
10:12
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı         
08:34
Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı         
08:21
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı         
21:22
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 10:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: DSİ 8. Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement