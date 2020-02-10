Erzurum dut pekmezi er-zu-rum-un'dur - Son Dakika
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Erzurum dut pekmezi er-zu-rum-un'dur

6 saat önce

"Dut pekmezi Er-zu-rum-un'dur"CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da vücut direncini arttırması konusunda dikkati çekmesiyle gündeme gelen dut pekmezi, Erzurum'un Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere yörede özellikle sonbaharda kadınlar tarafından üretiliyor.

"Dut pekmezi Er-zu-rum-un'dur"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da vücut direncini arttırması konusunda dikkati çekmesiyle gündeme gelen dut pekmezi, Erzurum'un Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere yörede özellikle sonbaharda kadınlar tarafından üretiliyor. Karnavas Dut Pekmezi'nin Erzurum'un tescilli 9 çoğrafik işaretinden biri olduğunu söyleyen Dadaşlar, "Dut pekmezi Er-zu-rum-un'dur" dediler.

Şifa kaynağı dut pekmezinin bir kısmı, üreten ailelerce tüketilirken büyük bölümü de genellikle market, şarküteri ve aktarlarda kavanozlar içinde satılıyor. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji ve besin takviyesi sağladığı için tüketicilerden büyür bir rağbet gören Dut Pekemezi'nin kilosu 30 ile 50 arasında değişiyor. 1983 yılından itibaren işlettiği şarküteri de dut pekmezi sattığını söyleyen Ahmet Konyalı, "Dut pekmezinin anavatanı Erzurum'dur. Kan yapıcı güç kaynağı ve astım gibi bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.

Dut pekmezini çok sık tükettiğini söyleyen Erzurumlu Tekin Kırzıoğlu, "Her sabah aç karnına birer tatlı kaşık hem zinde hem de sıcak tutuyor Erzurum'un yöresel muazzam bir besin maddesidir. Dut pekmezi Sayın Cumhurbaşkanımızda dediği gibi Erzurum'a has bir üründür. Yazın toplanır, kaynatılır ve kışında tüketilir" dedi

Erzurum dut pekmezi er-zu-rum-un'dur

Uzundere, Tortum, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
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