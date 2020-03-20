Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfektan madde bulunmadığı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfektan madde bulunmadığı iddiası - Son Dakika

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfektan madde bulunmadığı iddiası

6 saat önce

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakında yapılan olumsuz paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfektan madde bulunmadığı iddiası, System.String[]

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakında yapılan olumsuz paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılık medya iletişim bürosundan yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde dezenfektan madde bulunmadığı, gribal enfeksiyon geçiren hasta hükümlü ve tutukluların revire çıkarılmadığı gibi sosyal medyada bazı iddiaların yer aldığı belirtildi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü önlemin de alındığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ceza infaz kurumları haftada en az bir kez profesyonel ekipler tarafından dezenfekte edilmekte ve ayrıca her gün rutin şeklide temizlik işlemleri yapılmaktadır. Kuruma giriş yapan tüm avukatlar, personel ile hükümlü/tutukluların ateş ölçüm cihazlarıyla kontrolleri yapılmakta ve gereken durumlarda karantina uygulaması gerçekleştirilmekte olup, tüm koğuşlara hijyen sağlanması için yeterli ölçüde temizlik malzemesi verilmiştir. Gribal enfeksiyon ve sair rahatsızlıklarla ilgili revir ve ihtiyaç halinde sağlık kuruluşlarına sevk hizmetleri yerine getirilmektedir. Hükümlü/tutuklu yakınlarının belirtilen hususlarla ilgili endişe etmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır."

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:20 Kaynak: AA

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