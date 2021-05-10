Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı - Son Dakika

Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı

10.05.2021 12:09
Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı, System.String[]

Son dakika haberler: Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 183'nci yıldönümü nedeniyle çelenk sunum tören düzenlendi.

Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 183'nci yıldönümü nedeniyle çelenk sunum tören düzenlendi.

Zonguldak'ta Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 182'nci yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Atatürk anıtında düzenlenen törene; 17'nci Bölge Zonguldak Eczacılar Odası Başkanı Ayşegül Kara ve meslektaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kara açıklama yaptı. Karanın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, bu topraklarda bilimsel eczacılığın kuruluşunun 182. yılını kutluyoruz. 14 Mayıs, biz eczacılar için önemli ve simgesel bir tarih. 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık, akademik bir mesleğe dönüşmüştür. Biz eczacılar, 14 Mayıs'ı her sene belirli temalar çerçevesinde, Birliğimiz ve tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz. Bu yıl, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun da temasından yola çıkarak, pandemi döneminde daha da iyi anladığımız bir konuya vurgu yaptık ve temamızı "Sağlığınız İçin Eczacınıza Güvenin. Eczane Güvendir. Bir yılı aşkın süredir dünyayı saran ve sarsan COVID-19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz 415 sağlık çalışanının 50'si meslektaşımız ve 19'u da eczane teknisyenlerimizdi. Bunlar bizler için birer sayı değil; hepsi birer can, meslektaş, arkadaş, kardeş, anne, baba, evlatHepsini saygıyla anıyoruz. Bugün anılarını yad etmek adına, eczacılar olarak tüm Türkiye'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aynı zamanda Birlik binamıza astığımız branda, eczanelerimizde kullandığımız afişlerle de kaybettiklerimizi anacağız. Bizler eczacılar olarak bu sancılı süreçte ilk günden itibaren önemli roller üstlendik. Pandemi süresince kesintisiz olarak temel ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetlerini vermeye devam ettik. Hastalarımızın ilaçlara ve kişisel koruyucu ekipmanlara erişebilmesini sağladık. Topluma bilimsel kanıta dayalı tavsiyeler verdik. El dezenfektanları ürettik, ücretsiz maske ve ücretsiz grip aşısı dağıttık. Kronik hastalarımızın ilaçlarını temin ettik ve izlemlerine katıldık. Öte yandan farkındalık kampanyaları yürüttük, bilgi kirliliği ile mücadele ettik. Pandeminin ilk gününden itibaren tüm sağlık çalışanları olarak sağlık sistemini ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." - ZONGULDAK

Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı
Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı
Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı

Pandemi, Erzurum, Mayıs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu

Son Dakika Haberleri
14:13 Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti
14:10 Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti
13:56 Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
13:51 Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
13:47 Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi
13:29 Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı
13:07 Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti         
14:13
Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor         
13:57
Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi         
13:48
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı         
13:27
Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
12:41
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 14:28:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement