Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı - Son Dakika

Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı

15.10.2020 11:04
Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı, System.String[]

Erzurum 13. Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar gıda takviyesi adı altında satılan ürünlerin vücutta ilaç gibi etki gösterdiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Erzurum 13. Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar gıda takviyesi adı altında satılan ürünlerin vücutta ilaç gibi etki gösterdiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Uçar yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Değerli vatandaşlarımız; bilimsel veriler, gıda takviyesi adı altındaki ürünlerin vücutta ilaç gibi etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu ürünleri normal gıda gibi lanse etmek ne kadar hatalı ise bunların tüketimine yönelik teşviklerde o kadar hatalıdır.

İlacı zehirden ayıran şey dozudur.

Mesela D vitamini fazlalığı hiperkalsemiye yol açar, bilinç kaybına kadar gidebilir. Kalp ritim bozukluğuna sebebiyet verebilir. Demir fazlalığı kardiyovasküler problemler, merkezi sinir sistemi problemleri ve böbrek karaciğer problemleri yapabilir. Selenyum fazlalığı bağırsak problemleri ve tırnak yapısında bozukluklar yapabilir. Sarı kantaron, greyfurt suyu ve ekinezya gibi ürünler aldığımız ilaçların etkinliğini istenmeyen ölçüde artırarak zarar verebilir. Ada çayı ve meyan kökünün fazla tüketimi kalsiyum eksikliğine sebebiyet verir.

Bir ürünün doğal ya da organik olması onu masum kılmaz. Zakkum mesela doğal ve organik değil mi? Bu zehirli bitki çok can almadı mı? İnternetten elde edilen zayıflama ilaçları kaç ocak söndürdü?

Küreselleşen dünyada ulusal ve uluslararası sermayedarlar her şeyi kazanç kapısı olarak görebilmektedirler. Sağlığı paraya endekslemek topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu alanda geliştirilen satış teknikleri ve reklamlar halk sağlığını tehdit etmektedir. Raftan al kasada öde ve git sonrası beni ilgilendirmez denilmektedir. Müşteri ya da tüketici, başka bir şey yoktur onlar için.

Bu ürünlerin gıda takviyesi adı altında sağlık bakanlığı dışındaki bir bakanlıktan ruhsat alması onu masum kılmaz. Bu ürünlerin ruhsatlandırılma işlemleri ivedilikle sağlık bakanlığı bünyesine alınıp televizyon ve internet ortamından boy boy reklamları kaldırılmalıdır. Bu ürünler yalnızca doktor tavsiyesi ve eczacı önerisiyle kullanılmalıdır.

Bizde müşteri yoktur, hasta veya hasta yakını vardır. Bizde her isteyene sunulacak "mal" 'da yoktur. İlaç veya sağlığa ilişkin ürünler vardır. Doktorunuz tarafından önerilmediyse bizde size sunulacak ürün yoktur. Eczacı her zaman halk sağlığını kendi sağlığını ve menfaatinin önünde tutmuştur. Hastanın sağlığını baş kaygısı olarak telakki edeceğine yemin etmiştir. Sağlığınız için bu bilimin eğitimini almış biz sağlıkçılarla iletişimde olmanızı öneririz." - ERZURUM

Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı

Mahmut Uçar, Erzurum, Kalp, İlaç, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı - Son Dakika

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