Son Dakika Haberleri: Erzurum Eğitim Bir-Sen'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Erzurum Eğitim Bir-Sen'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

34 dakika önce

Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ve sendika yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Erzurum Eğitim Bir-Sen'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ve sendika yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Başkan Mustafa Karataş, sendika olarak köklü eğitim yuvası Atatürk Üniversitesinin tecrübelerinden her daim faydalanmak istediklerini belirterek, sendika ve üniversite arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretleri dolayısıyla Başkan ve yönetimine teşekkür eden Rektör Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesinin öncelikli hedefinin eğitim, daha sonra ise topluma fayda sağlamak olduğunu ifade ederek, Eğitim Bir-Sen ile ortak bir paydada buluşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi geçmişten günümüze eğitimde öncü bir kurum olmuştur. Şimdiye kadar verdiği 300 bin mezunuyla Türkiye'nin en fazla mezun veren üniversiteleri arasında yerini almakla beraber birçok üniversitenin de kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Sadece akademik olarak değil, bünyesinde yetiştirdiği öğretmenlerle eğitime olan katkısını tabana yaymıştır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Mustafa Karataş, Rektör Çomaklı'ya Eğitim Bir-Sen'in hazırladığı Eğitime Bakış 2018 isimli kitabı takdim etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

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