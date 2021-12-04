Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu - Son Dakika

Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya'ya döndü Ardahan Göle eksi 22 dereceyi gördü

ERZURUM - Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da ağaçlar, şadırvanlar, araç camları ve otobüs durakları buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 22 dereceyle dün bölgede ölçülen en düşük hava sıcaklığı oldu.

Erzurum'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 17 dereceye düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Camilerin önünde bulunan şadırvanlar buz tutarken ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek için otobüs duraklarına giden vatandaşlar ise buzla kaplanmış duraklarla karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise araç camlarında oluşan buzlanmayı engellemek için battaniyeler kullandı.

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 22, Erzurum'da 17, Ağrı'da 17, Kars'ta 15, Bayburt'ta 9 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 37 santimetreye kadar ulaştı.