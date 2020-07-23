ERZURUM Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı - Son Dakika

ERZURUM Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı

Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptıERZURUM'da, 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), kendi kendini şarj eden, elektriğin olmadığı yerde ise mutfaktaki beyaz eşyaları çalıştırıp, evin tüm ışıklarını yakan ve cep telefonunu şarj eden 'akıllı motosiklet?

Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı

ERZURUM'da, 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), kendi kendini şarj eden, elektriğin olmadığı yerde ise mutfaktaki beyaz eşyaları çalıştırıp, evin tüm ışıklarını yakan ve cep telefonunu şarj eden 'akıllı motosiklet? geliştirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden elektrik teknisyeni olarak emekliye ayrılan evli ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, 48'inci buluşu olarak etrafına enerji veren motosiklet geliştirdi. Bu motosikletin bir özelliğinin de sürücüsünün kask takmadığı zaman çalışmadığını belirten Taşbaşı, bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyledi. 'Akıllı motosiklet' adını verdiği buluşu sayesinde artık motosiklet sürücülerinin daha güvenli ve bedava bir yolculuk yapacağını ifade eden Taşbaşı, Ar- Ge çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yaklaşık 750 TL'ye mal ettiği buluşunu merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda deneyen Taşbaşı, halkın ilgi odağı oldu. Oğlu Samet Taşbaşı'nın kullandığı motosikletin özelliklerini duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Kasksız çalışmayan motosikletten sonra etrafına enerji veren motosikletinin tanıtımını yapan Taşbaşı, "Bu motosiklet ile hiçbir ücret ödemeden gezebilirsiniz. Aküsünü kendi kendine dolduran bir sistem kurduk. Evdeyseniz bu motosikletin pedalını çevirip hem spor yaparsınız hem de aküleri şarj edersiniz. Bu sistem güneş panellerinin invektöründe de kullanılabilir. Aynı zamanda motosiklette bulunan USB girişiyle cep telefonu şarj edilebiliyor. Her yerde satılan elektrikli bisiklete 750 liraya yakın bir masraf yaparak bunu geliştirdik. Gezdikçe elektrik tüketmek yerine elektrik üretimi yapıyoruz. Bu motosiklette yaptığımız şey çok basit. Buna elektronik devresi yaptım. Yani AC'yi DC'ye çevirdim. Aküleri şarj ederek 3000 voltluk invektörle 220 volt elektrik elde ediyoruz. Bulunduğunuz yerde elektrik yoksa hiç korkmayın. Bu motosiklet sayesinde evimizdeki ütü, buzdolabı, televizyon, ışıklandırma, mini çamaşır makinesi, vantilatörü çalıştırır, cep telefonunu da şarj edebilirsiniz" diye konuştu

ERZURUM Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı

Emniyet Müdürlüğü, Ebubekir Taşbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı - Son Dakika
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