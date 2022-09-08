Uyuşturucuları yuttukları belirlendi - Son Dakika
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Uyuşturucuları yuttukları belirlendi

08.09.2022 11:20
Uyuşturucuları yuttukları belirlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik yapılan operasyonda 558,83 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik yapılan operasyonda 558,83 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak araç içerisinde bulunan iki yabancı uyruklu şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Yapılan muayene ve röntgen çekimi sonrasında şahısların uyuşturucu maddeleri kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Toplam; 64 parça halinde 558,83 gram eroin ele geçirilirken yakalanan Alı F. ve Saman G. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınırken ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuları yuttukları belirlendi - Son Dakika

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