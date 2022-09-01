Narko Erzurum sahada - Son Dakika
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Narko Erzurum sahada

01.09.2022 13:23
Narko Erzurum sahada

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce "En iyi narkotik polisi; anne" kampanyası çerçevesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde stant açıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce "En iyi narkotik polisi; anne" kampanyası çerçevesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde stant açıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele konusunda halkın farkındalığını artırabilmek için "en iyi narkotik polisi; anne" kampanyası başlatıldı.

Kampanya bağlamında Çifte Minareli Medrese önünde stant kuran Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri vatandaşlara broşürler dağıtarak ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) uygulamasını da tanıttı.

Standın gözdesi Pars

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koku avcısı Pars'da stantta yerini aldı ve vatandaşların ilgi odağı oldu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Çifte Minareli Medrese, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narko Erzurum sahada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narko Erzurum sahada - Son Dakika
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