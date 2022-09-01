Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'nce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele konusunda halkın farkındalığını artırabilmek için "en iyi narkotik polisi; anne" kampanyası başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Narko Erzurum sahada - Son Dakika

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