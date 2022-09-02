Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Tuzcuay Sokak'ta meydana gelen olayda, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli M.T. (30) isimli polis memuru kendisine ait silahı temizlerken kendisini vurdu.

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Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İnceleme, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

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