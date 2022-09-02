Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu - Son Dakika
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Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

02.09.2022 09:52

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Tuzcuay Sokak'ta meydana gelen olayda, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli M.T. (30) isimli polis memuru kendisine ait silahı temizlerken kendisini vurdu.

Olayın ardından M.T. yaralı olarak Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme çalışması yaptı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İnceleme, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu - Son Dakika

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