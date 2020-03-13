Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden sınav uyarısı - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Pazar günü yapılacak olan Yönetici Seçme Sınavında gürültü kirliliği yapılmaması hususunda uyarıda bulunuldu.



Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"15 Mart 2020 tarihinde saat 10: 15 te tek oturum halinde yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumlarına Yönetici Seçme Sınavında adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında sınav binalarının çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olduğu, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb gürültü oluşturacak etkinliklere dikkat edilmesi, ayrıca; bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar (Şeffaf ambalaj içindeki su ve alyans hariç) ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların okul içerisine girişine kesinlikle müsaade edilmeyecektir." - ERZURUM