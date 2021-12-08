Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tuncer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Tuncer, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Çavus¸ Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, s¸ehidin fotoğrafına bakarken çektiği "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın, "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" karesini tercih eden Tuncer, spor alanında ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy kullandı.

Tuncer, fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haber kategorisinde yer alan, Emniyet Havacılık Daire Bas¸kanlığında görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un yer aldığı, 'Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafı benim için çok özel bir fotoğraf. Fakat benim için en anlamlısı ise yaşam kategorisinde yer alan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavus¸ Ahmet Akdal ile köpeğinin yer aldığı fotoğraf. Tabii her fotoğraf karesinde ayrı bir anlam ve emek var. Bu nedenle de emeği geçen tüm muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür ediyorum."