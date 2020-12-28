Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 16:51
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarını seçen Aslan, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" karesine oy verdi.

Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce kurduğu güvenilir haber ajansı olan AA'nın haberlerini ve görsellerini yakından takip ettiğini söyledi.

AA'nın yurt içi ve dışındaki çalışmalarını beğendiğini ifade eden Aslan, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, her fotoğrafta bir emek var. Değerlendirmek de zor oldu." dedi.

Aslan, haber kategorisinde "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafından etkilendiği için tercihini bu yönde kullandığını ve diğer kategorilerdeki fotoğrafların da çok güzel olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile mücadelede emek veren sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunarız. Salgın döneminden bu zamana kadar hepsi büyük özveri ile görevlerinin başında. Bizler de Kovid-19 tedbir ve denetimlerini sürdürürken bir taraftan da vatandaşımızın huzuru, refahı, can ve mal güvenliği için asayiş ve güvenlik önlemleri açısından yoğun çaba ve gayret içindeyiz. FETÖ ve tüm terör örgütleri olmak üzere, kaçakçılık ve organize suçlar ile de mücadelemiz sürüyor."

Türk polisinin görevi başında olduğunu ve Kovid-19 salgının yayılmasını önlemede güvenlik güçlerinin önemli rol üstelediğini aktaran Aslan, vatandaşlara maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak, yeni yılın ülke ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Hüseyin Yıldız, Mehmet Aslan, Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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