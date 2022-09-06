Erzurum emniyetinden nefesleri kesen tatbikat - Son Dakika
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Erzurum emniyetinden nefesleri kesen tatbikat

06.09.2022 20:36
Erzurum emniyetinden nefesleri kesen tatbikat

Erzurum emniyetinden nefesleri kesen tatbikatERZURUM Erzurum emniyetinin düzenlendiği tatbikat nefesleri kesti.

Erzurum emniyetinden nefesleri kesen tatbikat

ERZURUM Erzurum emniyetinin düzenlendiği tatbikat nefesleri kesti. Senaryo gereği silahlı kuyumcu saldırısı ve polisin saldırganları araçla takibi gerçeği aratmadı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce tatbikat düzenledi. Düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen silahlı ve yaralanma anonsu ile polis harekete geçti. Erzurum Yakutiye ilçesi Taşmağazaları bölgesinde bir kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleştiği anonsu ile teyakkuza geçen ekipler, kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal etti. Polisleri görerek araçla kaçan silahlı saldırganlar ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Haber Merkezi ile koordineli olarak aracın gidiş istikametine ulaşan ekipler, Erzurum- Pasinler yolu üzerinde itfaiye kavşak mevkiinde aracı yakaladı. Şüpheliler gözaltına alan ekipler, araçta inceleme ve arama yaptı. Şüpheliler ise Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Taşmağazaları'nda kuyumculuk yapan iş yeri sahibi Hakan Karadeniz, polis ekiplerin her türlü olumsuzluğa hazır olduklarını söyledi.

Karadeniz, "Bir tatbikat yapıldı. Emniyetten arkadaşlar buraya geldiler, galiba plaka tespit edilmiş, takibinde yakalanmış. Faydası olduğunu düşünüyorum, devamının da geleceğini umuyorum, kesinlikle faydalı olur bizim açımızdan başarılıydı" dedi.

Polis ekiplerince düzenlenen tatbikat gerçeği aratmazken, polis düşmana göz dağı, dosta güven verdi. Bu tür tatbikatların zaman zaman yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum emniyetinden nefesleri kesen tatbikat - Son Dakika

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