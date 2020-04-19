Erzurum Emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan dadaşlara teşekkür - Son Dakika

Erzurum Emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan dadaşlara teşekkür

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan dadaşlara hazırladıkları video ile teşekkür etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan dadaşlara hazırladıkları video ile teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların neredeyse tamamının kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ise hazırladıkları video ile dadaşlara teşekkür etti. Hazırlanan videoda boş kalan Erzurum sokakları havadan görüntülenirken videonun sonunda ise, "Teşekkürler Dadaşım" ibaresi kullanıldı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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