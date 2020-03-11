ERZURUM Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERZURUM Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu - Son Dakika

ERZURUM Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu

6 saat önce

Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek olduERZURUM'da yaşayan bedensel engelli Kevser Çeliker'in (28) uçma hayali Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafında gerçekleştirildi.

Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu

ERZURUM'da yaşayan bedensel engelli Kevser Çeliker'in (28) uçma hayali Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafında gerçekleştirildi. Yamaç paraşütü ile uçan Çeliker, "Hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" dedi.

Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Kevser Çeliker, çocukluğundan beri istediği uçma hayalini gerçekleştirebilmek için Palandöken Yamaç Paraşütü'nün sosyal medya hesabından "Ben de yamaç paraşütü yapmak istiyorum ama engelliyim bana yardım edebilirseniz ben de uçmak istiyorum" yazdı. Çeliker'in bu isteğine Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Yönetimi, kayıtsız kalmadı. Palandöken'e getirilen Çeliker, personel sırtında yamaca çıkarıldı. Tüm önlemler alındıktan sonra da 3 bin 200 rakımdan yamaç paraşutu uçuşunu gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kevser Çeliker, "Çok şey yazmak istiyorum ama kelimeler yetersiz kalıyor. Öncelikle asla hayal etmekten vazgeçmeyin. Ne kadar imkansız olursa olsun. Allah bir gün nasip ediyor. Korkmadın mı diye soranlar oldu; kesinlikle korkmadım hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" diye yazdı.

ERZURUM Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
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