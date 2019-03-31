Son Dakika Haberleri: Erzurum Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Atkabey'in Babası Kazada Öldü

Erzurum Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Atkabey'in Babası Kazada Öldü

40 dakika önce

Erzurum Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği Atkabey'in babası kazada öldü(Tür: Yurt)

Erzurum Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği Atkabey'in babası kazada öldü

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:18 Kaynak: DHA

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