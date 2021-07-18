Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kentlerde sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla il merkezindeki hayvan pazarına götüren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin ila 3 bin, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.

Erzincan

Erzincan'da kurbanlık satın almaya gelen Bekir Dabanlıoğlu, AA muhabirine, pazardaki kurban fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu belirtti.

Emeğe saygı göstererek pazarlık yaptıklarını ifade eden Dabanlıoğlu, "Ortak bir nokta bulunca pazarlığımızı bitirerek kurbanımızı aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Fuat Oğuz da fiyatlarda geçen yıla göre bir artışın olmadığını ve satışlardan memnun olduklarını belirtti.

Ağrı

Ağrı'da hayvan pazarına gelen vatandaşlar ile besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturuyor.

Besicilerden Ercan Kaya, hayvanlarını yazın yaylada kışın da çiftlikte besleyip Kurban Bayramı'na hazırladığını söyledi.

Uzun yıllardır batı illerine kurbanlık gönderdiğini belirten Kaya, "90 büyükbaş hayvanımız vardı, 89'unu sattık. Onu da satmak için bekliyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmını da İstanbul'a gönderdik." diye konuştu.

Erzurum

Erzurumlu besicilerden Mehmet Saki, bayram yaklaştıkça hareketliliğin arttığını, özellikle büyükbaş hayvanda insanların yer sorunundan dolayı kurbanlıklarını son günlere bıraktığını söyledi.

Kurbanlık almaya gelen Sadi Kahraman da bütçesine göre bir hayvan alarak dini vecibelerini yerine getirmek istediğini belirtti.

Kars

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik arttı.

Besicilerden Celal Acay, hayvan pazarında yoğunluğun arttığını belirterek, kuraklık nedeniyle kurbanlıkta fiyatların önceki yıllara oranla düşük olduğunu aktardı.