"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

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Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da, 10 noktada 50 bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları ağaçlandırma protokolü kapsamında Konaklı Kayak Merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırma sahalarında yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları çerçevesinde 440 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ormanların sadece birer ağaçtan ibaret olmadığının altını çizen Ayatay," Ormanlar hayattır, sağlıktır, mutluluktur, huzurdur, yabani hayat için barınak, dünyamızın akciğerleri ve insanlığın ortak değeridir. Onun için bu ortak değerlere hepimiz sahip çıkmak durumundayız." dedi.

Fidan dikimine, Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, kurum yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.