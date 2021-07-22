Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.