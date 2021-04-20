Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam 5 ilde görülecek rüzgar, yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.

Güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek fırtınanın saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulacak.

Yarın akşam etkisini yitirmesi beklenen fırtınada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.