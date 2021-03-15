Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
15.03.2021 15:29
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına (60-80 km/saat) ve kısa süreli tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. - ERZİNCAN
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