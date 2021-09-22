Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşeceği ve özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerindeki fırtınanın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi, yüksek kesimlerinde ise 70 ila 90 kilometreyi bulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bölgede fırtına nedeniyle ağaç ve aydınlatma direği devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.