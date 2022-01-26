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Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da 1446 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da 1446 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

26.01.2022 10:03
Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da 1446 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1446 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1446 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 952 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi 2 bin personel ve 1000 iş makinesiyle, ulaşım sağlanamayan ve toplam uzunluğu 3 bin 528 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 173, Tunceli'de 290, Ağrı'da 27, Ardahan'da 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

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Erzincan, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da 1446 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da 1446 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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