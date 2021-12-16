Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Tunceli'de 1, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 7, Iğdır'da ise 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum'da 6, Kars'ta 3, Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.