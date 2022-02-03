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Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da 110 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika

Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da 110 yerleşimin yolu kapandı

03.02.2022 10:32
Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da 110 yerleşimin yolu kapandı

Erzurum, Erzincan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 110 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 110 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 80 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 295 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan'da 28 ve Iğdır'da ise 2 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzincan, Erzurum, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da 110 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da 110 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
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