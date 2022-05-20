Erzurum, Erzincan ve Kars'ta mayısta kar yağdı

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar sebebiyle Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde de kısa süreli etkisini gösteren kar yüzünden Palandöken Kayak Merkezinde bulunan bazı araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Erzincan

Erzincan'da da iki gündür etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Üzümlü ilçesinde bulunan ve kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı beyaza büründü.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düştüğü ilçe sakinlerinden Yavuz Karatepe, şunları kaydetti:

"Bugün mayıs ayının 20'si, akşam yağmur yağdı sabah kalktığımızda ise Esence Dağı'na kar yağmış. Şu anda fidan dikim zamanı. İnşallah fidelerimiz donmaz. Temennimiz o, ama fidanlar üşürse büyük zararımız olacak. Havalar sıcaktı ama bu yağmurdan sonra havalar soğudu. İnşallah bu soğukların çiftçilere bir zararı olmaz."

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, yüksek bölgelerdeki sarıçam ağaçları da beyaza büründü.

İlçede kar yağışı sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.