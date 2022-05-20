Erzurum, Erzincan ve Kars'ta mayısta kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta mayısta kar yağdı

20.05.2022 14:54
Erzurum, Erzincan ve Kars'ta mayısta kar yağdı

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar sebebiyle Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde de kısa süreli etkisini gösteren kar yüzünden Palandöken Kayak Merkezinde bulunan bazı araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Erzincan

Erzincan'da da iki gündür etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Üzümlü ilçesinde bulunan ve kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı beyaza büründü.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düştüğü ilçe sakinlerinden Yavuz Karatepe, şunları kaydetti:

"Bugün mayıs ayının 20'si, akşam yağmur yağdı sabah kalktığımızda ise Esence Dağı'na kar yağmış. Şu anda fidan dikim zamanı. İnşallah fidelerimiz donmaz. Temennimiz o, ama fidanlar üşürse büyük zararımız olacak. Havalar sıcaktı ama bu yağmurdan sonra havalar soğudu. İnşallah bu soğukların çiftçilere bir zararı olmaz."

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, yüksek bölgelerdeki sarıçam ağaçları da beyaza büründü.

İlçede kar yağışı sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

YORUMLAR
500
BOLU'DA 19 MAYIS'TA YAYLALARA KAR YAĞDI BOLU'DA 19 MAYIS'TA YAYLALARA KAR YAĞDI Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum, Erzincan ve Kars'ta mayısta kar yağdı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
14:32 Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı
14:31 Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı
14:27 Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti
14:17 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz
14:17 Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor
14:14 İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor
14:12 İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak?
14:11 Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek?
13:48 Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 14:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum, Erzincan ve Kars'ta mayısta kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement