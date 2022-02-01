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Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kar yağışı bekleniyor

01.02.2022 10:48
Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, yağışların Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde aralıklı kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ile yer yer pus ve sisin beklendiği bölge genelindeki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 11, Kars'ta 10, Erzurum ve Ardahan'da 6, Iğdır'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Tunceli'de 3, Erzurum ve Ağrı'da 2, Ardahan'da 1, Kars'ta ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum'da buzlanma oluştu

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, cami şadırvanları da dondu.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürüttü.

Kars, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava

Ağrı Kars ve Iğdır'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirlerde, akarsular da dondu.

Öte yandan Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ağrı'da belediye ekipleri, merkezdeki kar birikintilerini iş makineleriyle yerleşim yerlerinin dışına taşıyor.

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Erzincan, Tunceli, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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