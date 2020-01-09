Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 116 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 116 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 116 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Erzurum, Erzincan ile Tunceli"de kar ve tipi nedeniyle kapanan 116 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 116 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Erzurum, Erzincan ile Tunceli"de kar ve tipi nedeniyle kapanan 116 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan Refahiye'de 5, Otlukbeli'de 2, Çayırlı'da 5 ve Terca'da 2 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Yol açma çalışmalarında 3 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon ve 3 kepçenin görev yaptığı bildirildi.

Tunceli'de ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 97 köy yolunda İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip çalışma başlattı.

Erzurum'da da Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan, Erzurum, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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