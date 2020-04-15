ERZURUM Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERZURUM Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi - Son Dakika

ERZURUM Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

6 saat önce

Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindiTARIM ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması, Erzurum'da sevinçle karşılandı.

Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

TARIM ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması, Erzurum'da sevinçle karşılandı. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum'da 60 bin adet hazineye ait tarım arazisi var. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açma kararı aldı. Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Bingöl, Muş ve Sivas'ta belirlenen araziler, çiftçiye, bedelsiz tahsis edileceği açıklandı.

Alınan karar, Erzurum'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Erzurum'daki hazine arazilerinin bir kısmının halen ücret karşılığında kullanıldığını belirten Karaman, alınan kararın sevindirici olduğunu söyledi. Hazine arazilerinin çok verimli olduğunu aktaran Şahset Karaman, "Bakanlıklar tarafından duyurulan projeyi çiftçiler olarak memnuniyetle karşıladık. Bilhassa ücretsiz olması üreticilerimizi daha memnun edecek. Bulunduğumuz bu ovada 53 adet hazine arazisi bulunmakta. Bu ovanın en güzel yeri en verimli toprakları içinde hepsi. İlimiz genelinde de yaklaşık 60 bin adet hazineye ait arazi, tarla var. Bunlarında yüzde 80'i kullanılıyor zaten ama bakanlığımızın açıkladığı gibi ücretsiz olması çiftçiler tarafından daha da memnun edici. Çiftçilerimiz ekimlerini yapmaya başladı" dedi.

'BU ARAZİLER İSTENİLDİĞİ GİBİ KULLANILIRSA, İTHALATA GEREK KALMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Şahset Karaman, hazine arazilerinin kullanıma açılmasının tarım ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Karaman, "Hazine arazilerimiz daha önceleri bataklık olması nedeniyle ekilemeyen araziydi, ama şimdi bataklıkların çekilmesi, drenaj çalışmaları yapılmasından dolayı çok verimli, düzgün araziler oldu. 60 bin adet tarım arazisini 10 dekardan hesaplarsan çok büyük bir rakama tekabül eder. Bu araziler istenildiği şekilde kullanılabilirse ülkenin bir yıllık hububat ihtiyacını karşılayacak durumda oluruz, ithalat da etmeyiz. Arazide genelde hububat, sulu bölgelerde şekerpancarı, silajlık mısır ekilebiliyor. Mercimek, arpa, buğday, yulaf, yem bitkisi ağırlıklı yonca, korunga zaten bizim burada birinci ürünlerimiz. Koronavirüsün de bir an önce bitmesini umuyoruz. Çiftçilerin zaten çoğu dışarıya çıkamıyor. Şu dönem arazilerin en kalabalık olduğu dönemdi ancak hastalık nedeniyle bomboş" diye konuştu.

'TEKRAR ORGANİK ÜRETİMDE ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ'

Koronavirüsle birlikte tarımın ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

"Çiftçilerin tekrar üretime kazandırılması, ciddi manada üretime geçilmesi için hükümetimizin önlem almasını istiyoruz. Tarım Kredi kooperatifi ve bankalara olan borçlardan dolayı çiftçimiz dışarıya çıkamaz durumda. Bir an önce hükümetimizin buna çözüm bulması, bir önlem alınması esnafa diğer kuruluşlara yapılan desteğin çiftçiye de yapılmasını talep ediyoruz. Bu bölgede yaklaşık 100 bin dekar organik üretim yapılırken, 2020 yılı tarım destekleme programı açılırken organik tarım desteğini kaldırdı. Çiftçilerimiz organik tarımdan aldığı destekle üretim yapıyordu. Şu an gübre zaten pahalı, organik üretimde tekrar çiftinin desteklenmesi ve burada organik üretimin artmasını istiyoruz."

'BU KARAR ÇOK SEVİNDİRİCİ'

Merkez Yakutiye ilçesindeki Mülk köyünde çiftçi Uğur Dumlu, karara çok sevindiklerini bildirdi. Köyünden 20 kilometre uzaklığındaki tarlasında fiğ ektiğini kaydeden Dumlu, "Üniversite mezunuyum. İş bulamayınca baba mesleği olan çiftçilik yapıyorum. O kadar devletin hazinesinde boş arazi var ki buna ihtiyacı olan çok çiftçi var. Onlardan biri de benim. Köyümden 20 kilometre uzaklıktaki bu noktaya geldim ve ekim yapıyorum. Köyümde 200 dönüme yakın hazine arazisi var. Bu karar çok sevindirici. Orası açılırsa ben buraya gelmem ve oradaki tarlayı ekerim" dedi.

ERZURUM Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:45 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor! Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor!         
15:07
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti         
15:05
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı         
14:59
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti         
14:31
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi         
14:16
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak         
14:05
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:04
Balkonundan Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu         
13:54
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı         
13:49
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı         
13:34
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak         
13:29
Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi         
13:22
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 16:30:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERZURUM Erzurumlu çiftçi, hazine arazilerinin kullanıma açılmasına sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]