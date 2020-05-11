ERZURUM Eski uzman çavuş eniştelerinin öldürdüğü çift, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Eski uzman çavuş eniştelerinin öldürdüğü çift, yan yana toprağa verildi

ERZURUM'da, meslekten atılan eski uzman çavuş Mükremin Turan'ın (41) evlerinin önüne pusu kurarak öldürdüğü baldızı Hülya Özmen (29) ile eşi Fatih Özmen (27), yan yana toprağa verildi. Çiftin yakınları, cenazede baygınlık geçirdi. Öte yandan cenazeye katılanlar, zaman zaaman sosyal mesafayi gözardı etti.

Çifte cinayet, 9 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında, Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turan, geçen yıl 26 Kasım günü, taciz ve darp iddialarıyla uzman çavuşluktan ihraç edildi. İddiaye göre, Turan, bacanağı Fatih Özmen'in eşi Fatma Turan'a yaptığı espiriden yola çıkarak, ikilinin ilişki yaşadığından şüphelendi. Olay günü de bacanağı Fatih Özmen ile baldızı Hülya Özmen'in yaşadığı evin önünde pusu kurdu. Çiftin, evlerinden çıkıp, 25 LE 192 plakalı otomobillerine bindiği sırada ise bacanağına tabancayla ateş etti. "Yapma enişte" diyerek, kaçmaya çalışan Hülya Özmen'e de ateş açtı.

CİNAYETLERİ EŞİNE DİNLETTİ

Cinayet anında yaşananları, cep telefonu ile eşine dinleten Mükremin Turan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Fatih Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp masajı yapılarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Özmen de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAN PARASI YOLLADI

Mükremin Turan, bir süre sonra eşinin cep telefonuna, 'Bu da senin kan paran' mesaj ile hesabına havale ettiği 32 bin liralık dekontu gönderdi. Havaledeki açıklama bölümüne 'Kan paran hayırlı olsun' yazan Turan, kaçtığı beyaz renkli otomobille yakalandı. Mükremin Turan, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Geçen yıl birbirlerini severek evlenen Hülya ve Fatih Özmen çiftinin cenazesi bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeler, koronavirüs tedbrileri nedeniyle Asli Mezalık'taki Büyükşehir Belediyesi'ne ait gasilhaneye getirildi. Burada baygınlık geçiren acılı aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Hülya Özmen'in kardeşleri "Seni kurtaramadık" diyerek ağıtlar yaktı. Çift, gasılhane önünde kılınan cenaze namazlarının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.