Erzurum esnafı ile Yakutiye Belediyesinden Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum esnafı ile Yakutiye Belediyesinden Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Erzurum esnafı ile Yakutiye Belediyesinden Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ve ilçe esnafı, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören vatandaşlara yardım gönderdi.

Erzurum esnafı ile Yakutiye Belediyesinden Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ve ilçe esnafı, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören vatandaşlara yardım gönderdi.

Yakutiye Belediyesi ve ilçe esnafınca depremzedeler için temel gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri toplandı.

Belediye önünde kamyona yüklenen yardım malzemeleri, Elazığlı depremzedeler için yola çıktı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden üzdüğünü belirterek, "Depremde evlerini ve canlarını kaybeden Elazığlı hemşehrilerimizin acısını ilçemizdeki vatandaşlarımızla yüreğimizde hissettik ve paylaştık. Bizler biraz olsun kardeşlerimizin yarasını sarmak için Yakutiye olarak elimizden gelen tüm desteği kardeşlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Uçar, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, söz konusu yardıma destek verip önayak olan esnafa teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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