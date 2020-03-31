Erzurum esnafından, 'Taksidini evden öde' çağrısı - Son Dakika

ÇİN'in Vuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs için bir araya gelen Erzurumlu esnaf, 'Taksidini evden öde' çağrısında bulundu. Dışarı çıkamayan müşterilerin kendilerini aramaları halinde pos cihazları ile evlerine giderek taksit ödemelerini yapabileceklerini söyleyen iş yeri sahipleri, "Siz gelemiyorsanız biz geliriz. Halkımız taksidini ödeyerek, esnafını korumalı. Yoksa hepimiz batarız" dedi.

Koronavirüs salgınının ülkemizde günlük hayata paralel, iş hayatını ve ekonomiyi sarsmaya başlamasıyla birlikte pek çok işletme sahibi ve küçük esnaf da piyasalardaki durgunluk nedeniyle çözüm arayışına girdi. Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 100 esnaf, müşterilerine 'Taksidini öde, esnafını koru' çağrısında bulundu. Başlattıkları ayakta kalma mücadelesinde müşterilerinin taksitlerini ödemeleri ile birlikte bu zor günleri aşabileceklerine inandıklarını ifade eden Erzurumlu esnaf Emre Çarıkcıoğlu, şöyle konuştu:

"10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizin gündemine oturan Kovid-19 virüs salgını nedeniyle ülke bazında alınan kısmi tedbirler içerisine sektörel anlamda giremediğimiz için kendi tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda tüm mağazalarımızda hijyenik bir ortam sağlamaya azami şekilde dikkat ediyoruz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın mesai saatlerini kısmi olarak azaltmış bulunuyoruz. Hem devletimize ek bir yük getirmemek hem de çalışanlarımızı işsizlik kaygısıyla başbaşa bırakmamak adına ayakta kalmak ve istihdamı sürdürmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Yerel Erzurum esnafı olarak hiçbir şekilde ücretsiz izin ve işçi çıkarma yollarına başvurmadan ayakta kalma mücadelemize devam edeceğiz. Devamlılığımızı, müşterilerimizin taksit ödemeleriyle sağlayacağını bilmelerini istiyoruz. Yerel Erzurum esnafı olarak iş yerlerimizi açık tutma amacımız para kazanma ve kar etme dürtüsü değil, işletmelerimizi ayakta tutabilmek ve çalışma arkadaşlarımızla olan birlikteliğimize devam etme gayretidir. Bu sürecin kısa sürede sona ermesini umuyor ve müşterilerimize, 'Taksidini öde, esnafını koru' çağrısında bulunuyoruz."

Salgın hastalığa rağmen devletin herkese maaşını ödediğini sözlerine ekleyen Çarıkcıoğlu, "Sağlık için herkesin evde kalmasını sonuna kadar destekliyoruz. Tek isteğimiz halkımızın ödeme günü geldiğinde bizi telefonla arayıp taksidini evden ödemesi. Taksit ödenmediği takdirde, herkes çalışanı ile yollarını ayırmak zorunda kalacak ve binlerce kişi işsiz kalacak. Bu sefer bizim ücret alamayan işçilerimiz de borçlu olduğu yerlere ödeme yapamayınca çark dönmeyecek ve çok daha kötü günler yaşayacağız" dedi.