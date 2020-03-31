Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı - Son Dakika
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Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

6 saat önce

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısıÇİN'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs nedeniyle birçok sektörde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle zor durumda kalan Erzurum esnafı, 'Taksitini evden öde' çağrısında bulundu.

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

ÇİN'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs nedeniyle birçok sektörde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle zor durumda kalan Erzurum esnafı, 'Taksitini evden öde' çağrısında bulundu. Dışarı çıkamayan müşterilerin kendilerini aramaları halinde post cihazları ile evlerine giderek taksit ödemelerini yapabileceklerini söyleyen işyeri sahipleri, "Siz gelemiyorsanız biz geliriz. Halkımız taksitini ödeyerek, esnafını korumalı. Yoksa hepimiz batarız" dedi.

Koronavirüs salgınının ülkemizde günlük hayata paralel, iş hayatını ve ekonomiyi sarsmaya başlamasıyla birlikte pek çok işletme sahibi ve küçük esnafı da piyasalardaki durgunluk nedeniyle kara kara düşündürmeye başladı. Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 100 esnaf, müşterilerine 'Taksitini öde, esnafını koru' çağrısında bulundu. Başlattıkları ayakta kalma mücadelesinde müşterilerinin taksitlerini ödemeleri ile birlikte bu zor günleri aşabileceklerine inandıklarını ifade eden Erzurumlu esnaflardan Emre Çarıkcıoğlu, şöyle konuştu:

"10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizin gündemine oturan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke bazında alınan kısmi tedbirler içerisine sektörel anlamda giremediğimiz için kendi tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda tüm mağazalarımızda hijyenik bir ortam sağlamaya azami şekilde dikkat ediyoruz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın mesai saatlerini kısmi olarak azaltmış bulunuyoruz. Hem devletimize ek bir yük getirmemek hem de çalışanlarımızı işsizlik kaygısıyla başbaşa bırakmamak adına ayakta kalmak ve istihdamı sürdürmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Yerel Erzurum esnafları olarak hiçbir şekilde ücretsiz izin ve işçi çıkarma yollarına başvurmadan ayakta kalma mücadelemize devam edeceğiz. Devamlılığımızı, müşterilerimizin taksit ödemeleriyle sağlayacağını bilmelerini istiyoruz. Yerel Erzurum esnafları olarak işyerlerimizi açık tutma amacımız para kazanma ve kar etme dürtüsü değil, işletmelerimizi ayakta tutabilmek ve çalışma arkadaşlarımızla olan birlikteliğimize devam etme gayretidir. Bu sürecin kısa sürede sona ermesini umuyor ve müşterilerimize, 'Taksitini öde, esnafını koru' çağrısında bulunuyoruz."

Salgın hastalığa rağmen devletin herkese maaşını ödediğini sözlerine ekleyen Çarıkcıoğlu, "Sağlık için herkesin evde kalmasını sonuna kadar destekliyoruz. Tek isteğimiz halkımızın ödeme günü geldiğinde bizi telefonla arayıp taksitini evden ödemesi. Taksit ödenmediği tekdirde, herkes çalışanı ile yollarını ayırmak zorunda kalacak ve binlerce kişi işsiz kalacak. Bu sefer bizim ücret alamayan işçilerimizde borçlu olduğu yerlere ödeme yapamayınca çark dönmeyecek ve çok daha kötü günler yaşayacağız" dedi.

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:36 Kaynak: DHA

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