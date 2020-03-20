ERZURUM 'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı' - Son Dakika

'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı'

TÜRKİYE Profosyonel Halı Temizleme ve Yardımlaşma Derneği (PHTYD), ev ve iş yerindeki halıların birer mikrop yuvası olduğunu belirterek, bunların 3 ayda bir yıkatılması gerektiğini açıkladı. PHTYD Erzurum Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Arzuti, "Son günlerin büyük tehlikesi koranavirüs. Sağlık konusunda en büyük tehditle karşı karşıyayız. Bu nedenle halılar 3 ayda bir mutlaka antibakteriyel sağlıklı halı şampuanları ile derinlemesine temizlenmelidir" dedi.

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan covit-19 virüsünün ülkemize de görülmesi üzerine devletin ve milletin almış olduğu gibi halı yıkamacılarda bir takım önlem ve tedbirler aldığı belirtildi. PHTYD Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Erzurum Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Arzuti, "İnsan sağlığının büyük bir kısmının temizlik ve hijyenden geçtiğini, kişisel bakım ve temizlikten sonra gelen en önemli unsurlardan bir tanesinin de özellikle evlerde bulunan halı, yatak, koltuk temizliği gelir. Halılarda biriken kampilobakter, norovirüs, mantar, güve, gözle görülmeyen mikrop, kir ve bakteriler insanların bağışıklık sistemini yavaşlatır korona virüsünü de buna katarsak sağlık konusunda en büyük tehdit içerisinde karşı karşıya kalıyoruz. Biz halı yıkamacı esnafı olarak Türkiye Profesyonel Halı Temizleme ve Yardımlaşma Derneği (PHTYD) altında Türkiye'nin seçilmiş meslek aşkı ile seçkin iş adamları dernek altında toplanarak insan sağlığını önemsiyor ve bir takım önlemleri de almış bulunmaktayız. Müşterilerimizden almış olduğumuz halıları fabrikamıza getiriyoruz. Halıları ilk olarak toz alma makinasında tüm toz ve bakterilerden arındırıyoruz. Sonra kontrol masasında leke ve ölçüm için inceliyoruz. Tam otomatik halı yıkama makinaların da antibakteriel sağlıklı halı şampuanları ile derinlemesine temizliyoruz. Halılar makinada yıkandıktan sonra halı sıkma makinalarında iyice suyundan arındırıyoruz. Sonra halıları kurutmak için özel yapmış olduğumuz kapalı kurutma odalarımızda nem alma cihazlarımızla halıları 12 saatte yüzde 100 temiz ve hijenik bir şekilde kurutuyoruz. Son işlem olarak halı hava alma makinasında bakım yaparak doğa dostu poşetlerle paketleyip müşterilerimize güvenli bir şekilde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Halı yıkamacılar olarak verdikleri hizmette müşterilerin sağlığını her zaman önemsediklerini vurgulayan Arzuti, "Halılarını yıkatmak isteyen tüketiciler, halılarını yıkaması için verdikleri firmanın hangi koşullarda halıyı yıkadığını araştırsın ve öğrensin. Mağdur olmasın her sektörde olduğu gibi merdiven altı halı yıkama firmaları bizim sektörde de mevcut bu tarz emek hırsızlarına fırsat vermeyiniz" dedi.