ERZURUM Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor - Son Dakika
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ERZURUM Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

6 saat önce

Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyorDÜNYADA çok sayıda insanın ölmesine neden olan koranavirüs salgını nedeniyle bütün spor aktiviteleri iptal edilip, spor salonları da kapatılınca kayakla atlamada Türkiye'nin gururu olan Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu (22), evini spor...

Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

DÜNYADA çok sayıda insanın ölmesine neden olan koranavirüs salgını nedeniyle bütün spor aktiviteleri iptal edilip, spor salonları da kapatılınca kayakla atlamada Türkiye'nin gururu olan Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu (22), evini spor salonuna çevirdi. Annesinin sehpalarını yan yana dizerek engelli parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. 'Evde kal' çağrısına uyan İpcioğlu, "2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmam lazım. Koronovirüs nedeniyle spor salonları kapatıldı. Ben de sehpa ve su bidonları spor aletlerine çevirdim. Yurt dışındaki antrenörümüzle görüşüp onun verdiği programalar dayanarak hazırlıklarımı devam ettirmeye çalışıyorum" dedi.

Hatice- Muhittin Çetin İpcioğlu çiftinin iki çocuğundan en küçüğü olan Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'nin, Erzurum'da düzenlenen 2011 Kış Üniversite Oyunları ile tanıştığı kayakla atlamada büyük bir başarıya imza attı. 2018 yılında Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk Türk sporcu olma unvanını kazanan İpcioğlu, Erzurum'dan Olimpiyatlara uzanan hikayesi ile ülkesinin yüzünü güldürürdü ve genç yaşında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kayakla Atlama Milli Takım sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, dünyada çok sayıda kişinin ölmesine neden olan koranavirüs salgını nedeniyle spor salonları kapatılınca evini spor salonuna çevirdi. Annesinin sehpalarını koridora yan yana dizerek engelli parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. Yaklaşık bir saat bisiklet çeviren İpcioğlu hem olimpiyatlara hazırlanıyor hem de 'Evde kal' çağrısına örnek bir uygulama gösteriyor.

Koronovirüs salgınına rağmen Çin'in Pekin kentinde yapılacak olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını aksatmadan sürdüren Fatih Arda İpcioğlu, çalışmalarından dolayı zaman zaman rahatsızlık verdiği komşularından özür diledi. Evde kendisinin geliştirdiği spor aletleri ile her gün yaklaşık bir saat çalışan İpcioğlu şunları söyledi:

"Koronavirüs sebebiyle bütün sporcu arkadaşlarım devlet büyüklerimizin söylediği gibi evden dışarı çıkmıyoruz. Bu süreçte 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmamız lazım. Evde geliştirdiği spor aletleri yurtdışındaki antrenörümle görüşüp onun verdiği programlara dayanarak hazırlıklarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tatbiki fitnes kadar etkili olmuyor ama tekrar sayısın fazla tutuyorum. Spor salonlarına gidip aletleri getirebilirim ama riskle karşılaşmamak için evdeki eşyaları kullanmaya gayret gösteriyorum. Sıçramak için misafirler için kullanılan sehpalardan yararlanıyorum. Sonra su bidonlarıyla ağırlık çalışıyorum. Annem ve ablam biraz şaşkın bakıyorlar, babam dikkatli olmam konusunda uyarıyor. Sabah erken saatlerde antrenman yaptığım için bazen ses oluyor. Komşumuzu rahatsız ediyorum ama onlar da ister istemez bu süreçte bana destek oluyorlar. Benim için önemli bir süreç başlıyor. 2021'de olimpiyat elemeleri yapılacak. Yiyip, içip ve uyumak olmaz. Bir şekilde antrenmanlarımı devam ettirmek zorundayım."

ERZURUM Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:04 Kaynak: DHA

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