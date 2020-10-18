Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı - Son Dakika

Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı

18.10.2020 10:23
Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı, System.String[]

Erzurum'da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi.

Erzurum'da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 61,09'a yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Eylül ayı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 61,09'a yükseldi

Erzurum Eylül Ayı Verileri

Erzurum Eylül ayı vergi tahsilat oranı yüzde 61,09 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 6'ıncı sırada yer aldı.

Eylül Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 61,09, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 61,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 59,26, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 51,88 oldu.

Eylül Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,6 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,2 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 11,0 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 75,4, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,84, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15.2 olarak aktarıldı.

Eylül Ayı Erzurum'un Bölgesel Payları

Bu yılın 9 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 5,7 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 74,80, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,97 olarak hesaplandı

Eylül Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 79,90, Kars'ta yüzde 64,65, Erzurum'da yüzde 61,09, Ardahan'da yüzde 64,68, Bingöl'de yüzde 60,84, Muş'ta yüzde 58,80, Erzincan'da yüzde 62,32, Bitlis'te yüzde 54,22, Iğdır'da yüzde 49,12, Ağrı'da yüzde 51,21, Elazığ'da yüzde 62,43, Malatya'da yüzde 51,84, Van'da yüzde 36,62, Hakkari'de yüzde 32,44 olarak açıklandı.

Erzurum Tahakkukta 34'üncü Sırada

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum tahakkuk eden vergi tutarı yüksekliği ölçeğinde iller sıralamasında 34'üncü sırayı aldı. Ülkede tahakkuk eden vergi miktarının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Hatay, Adana, Tekirdağ, Konya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Muğla, Zonguldak, Samsun, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Şanlıurfa, Trabzon, Sakarya, Çanakkale, Van, Mardin, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, AfyonKarahisar, Malatya, Erzurum ve Düzce olarak açıklandı.

Erzurum Tahsilatta 30'uncu Sırada

Erzurum 9 aylık kayıtta vergi tahsilatının en yüksek olduğu 30 il içinde yer aldı. Tahsilat tutarının en yüksek olduğu 30 il; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Mersin, Bursa, Hatay, Antalya, Tekirdağ, Adana, Manisa, Konya, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Muğla, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Çanakkale, Aydın, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Rize, Yalova, Edirne, Erzurum olarak sıralandı.

Erzurum Tahsilat Oranınında 24'üncü Sırada

Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı bazında 24'üncü sırayı aldı. Ülkede tahsilatın tahakkuka oranının en yüksek olduğu ilk 25 il; Kocaeli, Mersin, Tunceli, Rize, İzmir, Zonguldak, İstanbul, Hatay, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Trabzon, Ankara, Samsun, Bayburt, Ardahan, Kars, K.Maraş, Manisa, Isparta, Yalova, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Bingöl olarak kaydedildi. - ERZURUM

Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı
Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı

Doğu Anadolu, Erzurum, Vergi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı         
08:58
Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi         
06:39
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı         
22:14
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 10:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei