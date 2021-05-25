Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı

Erzurum Nisan ayında da Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 21'inci sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 26,78 oldu.

Türkpatent Nisan Ayı Verileri

Türk Marka ve Patent Kurumu TÜRKPATENT) Nisan 2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Nisan ayında 2, bu yılın ilk 4 ayında ise 15 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum'dan ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 3 başvuru kaydedilmişti. İlin faydalı model başvuru sayısının Türkiye toplamındaki payı yüzde 0.82 oldu.

Dosiad Veri Analizi

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının Nisan ayında Erzurum'dan 2, KUDAKA Bölgesinden 2, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 4, Doğu Anadolu Bölgesinden 9; dört aylık kayıtta ise Erzurum'dan 15, KUDAKA Bölgesinden 22, Kuzeydoğu Anadolu'dan 27, Doğu Anadolu'dan ise 56 başvuru yapıldı.

Erzurum'un Faydalı Model Payı

Bu yılın ilk 4 ayı düzeyinde Erzurum'dan gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 68.1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 55,5, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 26,7, ülke toplamında ise yüzde 0.82'lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum faydalı model üretiminde bölgede lider il konumunu devam ettirdi. 4 aylık süreçte Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Erzurum'dan 15, Elazığ'dan 12, Malatya'dan 10, Erzincan'dan 6, Van'dan 4, Tunceli'den 3, Kars'tan 2, Ağrı'dan 2, Hakkari'den 1, Iğdır'dan 1 faydalı model başvurusu yapıldı. Bingöl, Bitlis, Muş ve Ardahan ise başvuru yapılmayan iller olarak bildirildi

Türkiye İlleri Sıralaması

Erzurum 4 aylık dönemde faydalı model başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 21'inci oldu. Faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, Konya, Antalya, Trabzon, Manisa, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Samsun, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Denizli, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Muğla, Adıyaman olarak bildirildi

Erzurum 4 ayda 119 marka çıkardı

Erzurum marka üretimi bakımından yılın ilk 4 ayı düzeyinde bölgede 3'üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 45'inci sırada yer aldı. İlin 4 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 13,0 olarak bildirildi.

Türkpatent Nisan Ayı Erzurum Verileri

Erzurum'da bu yılın Nisan ayında 21; yılın Ocak - Nisan ayları toplamında ise 119 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 4 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 45, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı.

Nisan Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

Nisan ayında Erzurum'dan 21, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 38, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 64, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 252; 4 aylık düzeyde ise Erzurum'dan 119, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 200, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 314, Doğu Anadolu Bölgesinden de 910 marka başvurusu yapıldı.

4 Aylık Düzeyde Erzurum'un Payı

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre; Erzurum'un 2021 Ocak - Nisan ayları arasında gerçekleştirdiği marka başvurusu sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 59,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,89, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 13,07'lik pay edindi

Erzurum 45'inci Sırada

Erzurum 2021 Ocak - Nisan döneminde marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke sıralamasında 45'inci oldu. Başvurunun en yüksek düzeyde olduğu 45 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Denizli, Muğla, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Hatay, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Afyon, Diyarbakır, Çanakkale, Malatya, Isparta, Düzce, Ordu, Karaman, Kütahya, Nevşehir, Elazığ, Çorum, Aksaray, Rize, Sivas, Batman, Niğde, Edirne, Yalova, Erzurum olarak açıklandı.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, Bu yılın Ocak - Nisan ayları kapsamında, Doğu Anadolu bölgesi illeri, Malatya'dan 246, Elazığ'dan 159, Erzurum'dan 119, Van'dan 107, Erzincan'dan 67, Ağrı'dan 41, Bitlis'ten 10, Kars'tan 34, Muş'tan 23, Bingöl'den 26, Iğdır'dan 20, Ardahan'dan 13, Hakkari'den 18 ve Tunceli'den 16 marka başvurusu yapıldı. - ERZURUM