Erzurum Fuarda Kadın Kuaförlerden Şov
51 dakika önce
Erzurum'da ilk kez düzenlenen 'Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' kadın kuaförlerin şovuna sahne oldu.
Erzurum
'da ilk kez düzenlenen 'Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı
' kadın kuaförlerin şovuna sahne oldu. Sahnede gelin başı, topuz, türban ve çeşitli saç modellerini uygulayan kadın kuaförler ilgi gördü. Fuar alanında kurulan sahnedeki gösteriyi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.
Büyükşehir Belediyesi ile Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen 'Erzurum Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' devam ediyor. Türkiye
'nin dört bir yanından firmaların katıldığı fuarın üçüncü gününde Erzurum'daki kadın kuaförler şov yaptı. Recep Tayyip Erdoğan
Kongre ve Fuar Merkezi'nin 2 nolu salonuna kurulan sahneye çıkan kadın kuaförler, cilt bakımı, gelinbaşı, kına, nişan, topuz yapmak için hünerlerini sergiledi. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği gösteriyi çok sayıda davetli izledi. Bazı vatandaşlar, kuaförlerin gösterilerini cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turan Bozcu, kadın kuaförlerin başarılı bir gösteri yaptıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:20 Kaynak: DHA
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